投資推廣署：鼓勵內地企業善用香港拓展國際業務

投資推廣署周日(8日)在福建省廈門巿第二十四屆中國國際投資貿易洽談會期間舉辦投資香港推介會，以「香港──內地企業的跨國供應鏈管理中心」為題，鼓勵內地企業善用香港跨國供應鏈管理中心的優勢，在「一帶一路」及粵港澳大灣區建設下，充分利用香港拓展國際業務。

投資推廣署助理署長蔣學禮於會上發言指，香港是福建的主要外資來源地和境外投資目的地，是福建企業上市籌集資金的主要市場。香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，是內地企業「走出去」的跳板。

他續稱，港府積極打造香港成為跨國供應鏈管理中心，作為區內首選的國際金融和商業中心，香港為內地企業提供全面及完善的專業配套服務，有利他們開設及管理離岸貿易總部。

在推介會中，投資推廣署內地及大灣區業務總裁李淑菁向與會嘉賓介紹香港營商優勢，以及投資推廣署如何協助內地企業借助香港平台實現高質量發展。另外，香港出口信用保險局業務發展部-結構及特殊風險方案助理總經理黃洪濤，則負責介紹香港出口信用保險局的服務。