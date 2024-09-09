會財局譴責丁何關陳會計師行及3名人士　共處罰175.5萬

香港前上市公司御泰中彩控股(前上市代號：00555)的2013年及2014年的財綜合財務報表審計存在嚴重缺失，其核計師丁何關陳會計師行、項目合夥人陳樹堅、項目質素監控審視員陳坤瑩及黃錦全遭會計及財務匯報局(會財局)譴責，並處罰合共175.5萬港元。

其中，丁何關陳遭罰款91.4萬元，陳樹堅被處罰49.5萬元；陳坤瑩及黃錦全分別被罰13 萬元及21.6 萬元。

會財局指，陳樹堅擔任項目合夥人的丁何關陳項目團隊，在審計中多次未能保持應有的專業懷疑態度，以致在沒有獲取充分適當的審計證據的情況下，作出具無保留意見。陳坤瑩和黃錦全被委任為上述審計的項目質素監控審視員，卻未能識別項目團隊缺乏充分適當的審計證據。同時，高估了該公司2013年溢利至少5,330萬元或7% ，及2014 年度高估了虧損6,700 萬元或39%。

紀律處分部主管梁惠珊表示，運用專業懷疑態度、小心謹慎及勤勉盡責，是執行審計的基本要求。本案的高額罰款反映會財局非常嚴肅地看待任何未能符合此要求的失當行為。鑑於高質素審計是維持香港國際金融中心的先決條件，若任何會計師行及其合夥人作出可能損害該聲譽的失當行為，會財局將毫不猶豫地向他們追究責任。