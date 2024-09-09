華潤資本放售荃灣兩幢相連工廈 市場估值8至9億

高力周一(9日)承業主委託代理公開招標出售荃灣橫窩仔街36至50號兩幢相連工業大廈，項目已獲規劃許可重建為一幢29層高住宅連社會褔利設施物業，市場估值約8至9億港元。據悉，物業由華潤資本或有關公司持有。

是次出售物業位置橫窩仔街大單邊位置，為兩幢14層高工業大廈，地下為停車場、上落貨區及貨倉用途，其他樓層則為貨倉或廠房用途。兩幢大廈分別建於1973及1975年，地盤面積約20,223方呎，現有建築面積約223,804方呎。

該公司香港資本市場及投資服務部高級董事吳家輝表示，物業坐落地區已由傳統工業區逐步轉變為工商及住宅綜合發展區，新型工商大廈和住宅項目在該區並存發展，多種社區配套相比下較其他區域優勝，故成為不少投資者的心水選擇地點。

他續稱，儘管現時環球經濟在各項因素影響下繼續受壓，但減息預期不斷增強，投資者不妨藉此機會趁低購入物業作自用或重建，待全球經濟全面回復及區內多個大型項目落成時，必可享穩定租金收入及物業升值回報。