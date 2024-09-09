飛達帽業：下半年形勢將勝上半年　前景充滿希望

她指，訂單仍然穩定，惟由於客戶憂慮庫存會過份積壓，故傾向「落細單」，銷情理想再「翻單」，公司已採取更靈活交付模式作應對，由落單到出貨至客戶手上，最短只需5天。另外，隨着市場對環保意識的追求，客戶亦要求多使用環保的包裝物料、功能性布料等，公司也有相應配合，現有原材料庫存約1.4億元。

該公司2023年進軍墨西哥，她指出，墨西哥廠房員工培訓較預期更耗時，現時仍處於磨合期，預期達到收支平衡的時間表延遲至明年下半年，目標今年底每月產能，由目前的十數萬件，提升至40萬至50萬件。

她透露，基於地緣政治局勢不穩，為分散風險，「不可以將雞蛋放哂同一個籃」，正研究增設多一個生產基地，約1,000人，預期年產能1,500萬至1,800萬件，選址主要生產基地孟加拉周邊地區，距離約2至3小時的飛機航程。