日出康城兩房戶售722萬　5年帳蝕67萬

將軍澳日出康城再錄蝕讓買賣，區內GRAND MONTARA兩房單位以722萬元售出，一手業主持貨約5年帳面虧損約67.4萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島3座中層G室，兩房間隔，實用面積約455方呎，7月底放盤叫價790萬元，放盤僅約一個半月，終大幅降價105萬元，成交價685萬元，呎價約15,055元，兩房則王做價跌穿「7球」。

●美聯謝國安表示，北角富雅花園金楓閣低層G室，實用面積約451方呎，兩房間隔，上車用家趁美國減息前入市，以475萬元承接，呎價約10,532元，原業主於2011年4月以約360萬元購入，帳面獲利約115萬元。

●中原姚文龍指，西半山華輝閣低層A室，實用面積約282方呎，兩房間隔，叫價390萬元，最新以318萬元連租約沽出，呎價約11,277元，新買家為投資客，無睇樓情況下便決定入市作收租用。

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九龍區

●中原洪金興稱，荼果嶺麗港城9月錄約3宗二手買賣，該盤23座低層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享海景，叫價590萬元，現降價約4%，議價後獲用家以567萬元承接，呎價約10,862元。

●香港置業胡國安表示，牛頭角淘大花園E座低層2室，實用面積約390方呎，兩房間隔，望內園景，以430萬元放盤一個月後，吸引區內客洽詢，議價後以408萬元售出，呎價約10,562元，約3年帳面虧損約160萬元。

●利嘉閣甘尚德稱，奧運站維港灣1座中層F室，實用面積約602方呎，套三房間隔，經議價後以975萬元成交，呎價約16,196元，該屋苑同類戶型目前約有兩個單位放盤，叫價由1,250萬元起。

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新界區

●中原溫明峯指，馬灣珀麗灣13座高層E室，實用面積約537方呎，兩房間隔，早於2022年1月已放盤，當時叫價675萬元，期內不斷降價，最新叫價490萬元，終再減價20萬元，以470萬元沽出，呎價約8,752元，成交價較對上同類型成交低37萬元或約7%。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣宏福花園3座中層C室，實用面積約598方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價728萬元，經雙方議價數小時後，最終以665萬元成交，呎價約11,120元，原業主在2012年以約398萬元買入，帳面獲利約267萬元。

●中原謝家偉表示，荃灣海之戀．愛炫美2A座高層A室，實用面積約1,164方呎，套四房套間隔，放盤接近兩年，最初叫價2,400萬元，6月減至2,300萬元，議價後再減100萬元，以2,200萬元成交，呎價約18,900元，原業主持貨約7年，帳面獲利103萬元或約5%。

●利嘉閣司徒俊傑稱，葵涌葵芳閣2座極高層B室，實用面積約473方呎，三房間隔，新買家為上車客，見單位附裝修，睇樓翌日「飛的」尋與業主簽約，終以486萬元成交，呎價約10,275元，原業主在2015年以約506萬元買入，帳面蝕20萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水9月暫錄約18宗二手買賣，其中上水御皇庭1座高層C室，實用面積約536方呎，三房間隔，叫價約600萬元，議價後以560萬元易手，呎價約10,448元，新買家為上車客。

●中原王勤學稱，過去周末元朗區錄約3宗二手買賣，包括萬豐大廈高層A室，實用面積約270方呎，兩房間隔，叫價300萬元，減價33.4萬元，減幅約11%，以266.6萬元沽出，呎價約9,874元。

●中原陳國輝表示，粉嶺碧湖花園6座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以299.8萬元沽出，呎價約7,495元，新買家為同區分支家庭，原業主持貨約10年，帳面蝕讓約47.2萬元，貶值約13.6%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城6座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，叫價640萬元，放盤1星期，減12萬元，減幅約2%，獲買家以628萬元承接，呎價約11,481元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望山景，放盤5個月，原先叫價670萬元，減50萬元，以620萬元獲買家承接，呎價約12,133元，原業主於2014年11月以612萬元購入，近10年帳面僅獲利8萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山9月暫錄約10宗二手買賣，居屋錦泰苑F座中層8室，實用面積約526方呎，兩房間隔，未補價第二市場價以430萬元易手，呎價約8,175元，新買家為用家。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳日出康城GRAND MONTARA第1B座低層D室，實用面積約528方呎，兩房間隔，原先叫價730萬元，議價後以722萬元承接，呎價約13,674元，原業主於2019年以約789.4萬元一手買入，帳面蝕67.4萬元。

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