西方冀印度取代中國　外媒：印度也靠華資本及產品

環球地緣政治局勢愈發緊張，美國及其盟友重組供應鏈，擬減少依賴中國。印度由是崛起，有機會成為國際供應鏈重組的關鍵，甚至是半導體發展的替代地點。惟外媒報道，本時報指出，印度能否在晶片戰中取代中國，仍屬未知，因為印度自身都有許多產品和資本仰賴中國。

中國和美國自2018年後，持續經貿戰。整個南亞都試圖抓住發展機遇，尤其是人口全球第一的印度，更有機會成為全球第三大經濟體。

環球經貿戰的核心之一是先進技術，半導體更是其中關鍵部分。因為印度才發展半導體生態系統不久，希望吸納海外投資及技術轉讓，尤其是西方及東亞國家。

印度的多數半導體公司的總部都在美國，正增加對生產性資本的投資，而非傳統上關注的金融部門的投資。在即將到來的半導體領域，印度贏得西方的青睞，可被視為美國經濟復興及再工業化的一部分，並打破中國的壟斷。

雖然各國冀藉印度取代中國，卻不知印度亦難以擺脫中國。外媒稱，印度一半以上的資本和中間產品都由中國入口，而對價格敏感的印度消費者，料持續尋求廉價但品質較高的中國製產品。而美國和日本的晶片設備公司也分別約40%和50%的半導體銷售額依賴中國。