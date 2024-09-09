啟德新盤加推折扣單位 紅磡單幢盤減價谷貨尾
2024年09月09日 22:00
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啟德新盤繼上周增加折扣重啟銷售後，3日之內售出24伙，周一(9日)再加推12伙，最高折扣率達35.75%，個別兩房單位折實價減至15,928元起。紅磡單幢盤同日亦減價最多28%，促銷最後貨尾。
●啟德海灣第1期加推12伙 最低呎價由15,928元起
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周一(9日)公布加推12伙可享「置佳時機限定折扣」的單位，折實平均呎價約17,678元，個別兩房單位折實呎價由15,928元起。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，由於接獲不少三房單位查詢，項目首次將限定折扣延伸至三房。
●屯門NOVO LAND第3B期加推78伙 折實平均呎價約12,354元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周一(9日)上載價單5號，提供78伙，折實平均呎價約12,354元。項目落實周五(13日)發售154伙，其中124伙以價單形式出售。最新加推單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎252至675方呎，折實價308.89萬至810.98萬元，折實呎價約11,688至12,866元。
●大埔林海山城三房呎售約16,600元
●北角海璇II單日沽兩伙 吸金逾1億
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(9日)連沽兩伙，總成交金額逾1億元。其中，第3座19樓A室，實用面積1,492方呎，四房間隔，連同1個車位以5,636.4萬元售出，成交價屬於今期至今最高，呎價約37,777元，買家採用720日提前入住付款計劃入市。
●大埔白石角朗濤四房特色戶成交價逾半億元
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，周一(9日)通過招標售出H2座的Sky Duplex(SD2)，實用面積2,995方呎，四房間隔，連1,227方呎天台，成交價5,810.3萬元，呎價為19,400元。
●紅磡曼翹最後4伙減價促銷
桂洪集團旗下入伙逾兩年的紅磡曼翹，周一(9日)修訂價單，直接削減4個單位的售價，同時取消折扣，實際減價最多28%，最新呎價由18,188元起。上述4伙已安排於本周五(13日)起以先到先得形式發售。減幅最高的單位為23樓D室，實用面積186方呎，開放式間隔，定價由572.9萬元下調約四成至338.3萬元。
●啟德柏蔚森III單日沽兩伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，周一(9日)錄得兩宗成交，共涉1,177.9萬元。其中第1座29樓J室，實用面積261方呎，一房間隔，成交價497萬元，呎價約19,042元。另一伙為第1座16樓F室，實用面積382方呎，兩房間隔，以680.9萬元售出，呎價約17,825元 。
●長沙灣連方系列累售160伙
萬科香港發展的長沙灣連方I 及連方II，由開售至今(9日)已售出160個單位，套現約12.7億元。該公司董事總經理周銘禧表示，連方 I 已取得入伙紙，目前正積極籌備現樓部署及交付事宜，預計最快下月以現樓形式推出市場。至於，連方 II 近日已開展拆卸棚架工序，預計關鍵日期為2025年1月31日。項目最新夥拍中原地產推出中秋節置業優惠。