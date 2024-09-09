啟德新盤加推折扣單位　紅磡單幢盤減價谷貨尾

啟德新盤繼上周增加折扣重啟銷售後，3日之內售出24伙，周一(9日)再加推12伙，最高折扣率達35.75%，個別兩房單位折實價減至15,928元起。紅磡單幢盤同日亦減價最多28%，促銷最後貨尾。

●啟德海灣第1期加推12伙 最低呎價由15,928元起

●屯門NOVO LAND第3B期加推78伙 折實平均呎價約12,354元

●大埔林海山城三房呎售約16,600元

●北角海璇II單日沽兩伙 吸金逾1億

●大埔白石角朗濤四房特色戶成交價逾半億元

●紅磡曼翹最後4伙減價促銷

桂洪集團旗下入伙逾兩年的紅磡曼翹，周一(9日)修訂價單，直接削減4個單位的售價，同時取消折扣，實際減價最多28%，最新呎價由18,188元起。上述4伙已安排於本周五(13日)起以先到先得形式發售。減幅最高的單位為23樓D室，實用面積186方呎，開放式間隔，定價由572.9萬元下調約四成至338.3萬元。

●啟德柏蔚森III單日沽兩伙

●長沙灣連方系列累售160伙

萬科香港發展的長沙灣連方I 及連方II，由開售至今(9日)已售出160個單位，套現約12.7億元。該公司董事總經理周銘禧表示，連方 I 已取得入伙紙，目前正積極籌備現樓部署及交付事宜，預計最快下月以現樓形式推出市場。至於，連方 II 近日已開展拆卸棚架工序，預計關鍵日期為2025年1月31日。項目最新夥拍中原地產推出中秋節置業優惠。