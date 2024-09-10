廖嘉豪：日股有調整風險　惟見新低機會微

美股表現符合8月27日與讀者分享般的9月季節性弱勢，往績顯示9月單月表現最差，可能與部分選舉憂慮有關，而較弱表現一般或維持至第43周，即今年的10月20日當周。但投資者或毋須過度擔心美股前景，企業盈利廣泛復甦、減息等支持股市因素仍在，加上若頭10個月標普500指數表現強勁過去亦有利11月至12月股市回股，標普500年初至今仍升近13%或有利今年後期回報，結合11月初美國大選不確定性消退，投資者或需在今年後期保時充分投資，並可考慮借9月股市季節性弱勢趁低吸納。

另一方面，日圓最近急升，同時亦引起投資者因強日圓弱日股憂慮，雖然日股經歷9月4日第二次主要跌市後，雙底風險正在升溫，但不太可能跌至再創新低，東證指數今次跌勢最壞情況或在2,500至2,550點止步。在8月初日股大跌時，美元兌日圓從165急跌至140至150水平，但日圓重演如此巨大升幅機會較微，日股是次調整的沽壓應不會導致恐慌性拋售壓力。日股過去大跌經歷雙底的往績中，只有在第一次大跌後反彈乏力，才會在第二次跌市時跌穿第一次低位。

東證指數由8月5月收市2,227點勁彈23%至9月3日的2,733點，回升力度強勁或意味是次調整不會再創新低。而8月首兩周外國投資者在日股現貨市場淨買入6,800億元日圓，而企業投資者在日股現貨和期貨市場淨買入金額為1.6萬億元日圓。投資者在今次拋售潮後迅速入市，明顯有別過去日股遭拋售後較少現買家承接而導致股市持續走弱。由於投資市場似乎已為目前跌市做好準備，為雙底後的股市復甦部署的值搏率似乎較高，以內需及企業資本開支為收入的企業或可跑贏。

日本通脹穩步上升，但通脹預期仍低於實際通脹率，表示在物價和貨幣政策開始復常下，日本長期利率仍有很大上升空間。相反，美國通脹預期穩定，長期利率上升空間似乎不大，過去當美國長期利率下跌而日本長期利率上升時，日本經濟相對堅挺，期間東證指數平均月度回報達1.3%，內需相關行業表現多數正面。此外，若日本長期利率逐漸上升及通脹預期走高，當地房地產行業也有顯著上行潛力，2012年以來其市帳率與10年通脹預期關係極度密切。

日本人口問題令勞動力結構性短缺，65歲或以上的男女勞動人口佔整體勞動人口比例由2012年約20%升至最新約26%，為近32年高位，當地企業為解決勞動力短缺及提高有限勞動力的生產效益相關的資本支出增加將有利包括建築、機械和原材料在內的廣泛行業。

此外，企業資本開支胃納上升若能帶動整體企業支出走高，其利好作用也可擴散至企業服務和金融業，與內需相關的企業對企業(B2B)股票整體亦吸引，前景特別亮麗的行業包括資訊科技服務和銀行業。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪