林嘉麒：美股轉弱　港股繼續尋底

9月魔咒再現，美股3大指數踏入9月首周跌幅明顯，標普500指數錄得2023年3月以來的最差單周表現，下挫4.25%；道指下跌2.93%；納指跌5.77%，而俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)一周飆升49%，上漲至22.38。

市場近日加大對美國經濟衰退的憂慮，美國8月非農就業職位增加14.2萬個，低於預期的16.5萬個，前值為增加11.4萬個；美國8月失業率為4.2%，較前值4.3%小幅下降，符合預期。不過，6月非農新增就業職位從17.9萬個向下修訂至11.8萬個；7月非農增職從11.4萬個修正至8.9萬個。

就業數據大幅向下修正，側面反映投資者或錯判美國經濟現況，早前美股升錯了，調整也在所難免。值得留意的是，儘管市場對美國聯儲局本月降息的幅度正面，聯儲局理事沃勒也開口表示，由於勞動力市場降溫，現在是時候降低聯邦基金利率目標區間。

股神再度示範「現金為王」

另一方面，黃金市場走勢劇烈波動，上周五金價在盤中曾接近歷史高點，但隨着美國非農數據的公布，金價大幅回落，最後不漲反跌。過往歷史上，減息大部分時間利好金市，惟上周五金價的走勢像似警告市場，投資者只要現金。

同理，股神巴菲特投資旗艦巴郡截至6月30日止，股票倉位連續3個季度下降，持倉總市值從3,320億美元降至2,800億美元，而現金和現金等價物達到創紀錄的2,770億美元，其中大部分為規模高達2,346億美元的短年期美債，一年期及以下的短期美債由於變現非常迅速，因此被納入現金和現金等價物類別。巴菲特完美示範「現金為王」，公司帳上的現金儲備達到歷史新高，或許股神並不一定全面看淡美股前景，惟現時市況並不適合持有太多股份。

本周聚焦中美經濟數據

事實上，本周是聯儲局9月利率決議前關鍵一周，9月19日議息結果公布前，本周公布的多項資料將為降息路徑提供更多指引，周三將公布美國8月消費物價指數(CPI)，周四則公布8月生產物指數(PPI)。

內地方面，8月份的經濟數據亦陸續公布。國家統計局最新8月全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲0.6%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，略低於預期的漲0.7%，但創6個月新高。全國工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降1.8%，遜於預期的下降1.4%，降幅較7月擴大一個百分點，並創4個月最低。今日將有8月貿易帳、進出口數據，周六還有社會零售、房地產開發投資等數據。

倘若投資者在沒有多大期望下，數據較市場預期為好，將對A股提供部分支持，同時利好港股。恒生指數8月從低位16,441點升到18,202點，累升1,761點，惟短短一個星期已從高位回調了一千多點，再次出現跌比升快。港股處於典型的弱市格局，相信短期不易改變，盲目估底意義也不大，還看基本面能否在未來稍為好轉吧。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)