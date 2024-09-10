鄧聲興：減息有助拉升新意網集團盈利

現時人工智能演進大勢已成，對「超大規模」容量的需求持續增長，料未來幾年數據中心空間的需求將穩步上升。集團MEGA IDC是香港以容量計算最大的超大規模數據中心，質素高有利收取高溢價租金。MEGA IDC第一期已投入使用，提供約50萬平方呎總樓面面積及50兆瓦電力容量，客戶包括大型的國際雲端供應商和金融機構。MEGA IDC 未來數期的總樓面面積還將合共額外增加70萬平方呎，若MEGA IDC全部開業，預計可以貢獻更多收入。

此外，於今年6月底，集團淨銀行貸款共約113.98億元，而股東新鴻基集團貸款為45億元，包括現有38億元定息貸款，其到期日已獲延長24個月，而現時為3%的固定利率的安排將於2025年1月3日起轉為浮息，以及新獲得的20億元新浮息貸款融資，其中7億港元已被提取。預計在未來，浮息的安排將隨着利息逐漸下降有利新意網降低融資成本。料未來若落實減息，或有助拉升集團盈利。股份阻力位4元，支持位2.8元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)