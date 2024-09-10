李偉傑：順豐同城數碼化轉型　目標12.8元

穩健的收入增長，根據2024年上半年業績報告，順豐同城的收入達到約68.79億元人民幣(下同)，按年增長19.6%。股東應佔淨利潤，按年上升105.1%至約6,220萬元，單計半年淨利潤已超越去年整體水平，創下歷史新高，淨利率也提升至0.9%，顯示出公司在控制成本和提高營運效率方面的成功。這樣的利潤增長為公司未來的業務擴張提供了有力支持。在去年實現全年盈利後，成功維持高速成長趨勢。

公司在同城配送服務上的出色表現，該業務的收入約為40.38億元，增長了19.2%。值得一提的是，面向商家的同城配送收入約28.74億元同比增長18.8%，面向消費者的同城配送收入達到約11.64億元，增長率更是高達20.1%。這些數據不僅顯示了順豐同城在市場中的競爭力，也反映了消費者對其服務質量的認可。

順豐同城具有強大綜合物流能力，可向不同類型的客戶提供專業優質的即時配送服務，進一步加強與關鍵客戶(KA客戶)及各大流量平台合作，年度活躍商戶和消費者規模擴大，截至2024年上半年，平台上活躍商家規模達到了55萬，活躍消費者規模逾2,190萬。即時配送服務成功拓展到餐飲以外零售消費等場景，非餐場景維持其穩健增長趨勢，同比增長32.4%，至約16.66億元，可見收入來源愈趨多元化，加碼下沉市場，順豐同城積極拓展下沉市場，已在全國超過1,200個縣城建立了配送網絡，覆蓋率達到68%。這一策略不僅能夠吸引更多商戶及消費者，也使公司在潛在市場中獲得了更大的份額。報告顯示，縣域收入同比增長51%，這無疑是公司未來增長的一大亮點。

數碼化轉型提升效率，隨着科技的發展，順豐同城不斷推進業務的數碼化和AI決策智能化。提升效率改善成本之餘，亦不斷探索智慧物流和無人配送技術商業化場景上的應用。公司的城市物流系統（CLS）涵蓋了智能業務規劃、騎手調度和營運優化等多項功能，顯著提升了配送效率並降低了成本。這種數碼化轉型不僅提高了服務質量，也讓公司在激烈的市場競爭中脫穎而出。

近期，順豐同城被納入包括恒生綜合指數在內的恒生指數系列，這是對其業務表現和未來發展潛力的高度認可。集團的股票自2024年9月10日起將有資格在「港股通」上交易，這將進一步擴大其投資者基礎，為股東創造更多價值。綜合以上分析，順豐同城展現出強勁的收入增長、翻倍的利潤表現以及積極的市場拓展策略，相信是一隻值得投資的成長股。隨着市場需求的持續增長和公司數碼化轉型的推進，順豐同城未來的增長潛力將更加可期。然而可在10.5港元水平吸納，目標12.8港元，防守位置在250天平均線9.6港元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)