周大福全新概念店開幕　營造Chill購物體驗

集團首席品牌官陳義邦解釋，他們首選中環的店舖進行革新，是因看到該店客源忠誠度高，「三代都會幫襯」，加上其表現多年來都數一數二，故冀透過新形象營造時下流行的「空間動線」，一方面讓客人參觀由集團工匠所打造、仿照中國古代花絲工藝化妝盒、萬壽無疆金飯碗及勝杯等的金飾擺件，另一方面則引進配合使用iPad的人工智能(AI)穿戴首飾體驗，進一步優化服務質素。

銷售方面，他則稱對該店提升形象後的生意感到滿意，又指該店翻新後吸納了一些專吼高貴首飾「新客」，涉及金額幾十萬元的翡翠，為集團帶來新的顧客層。

至於民生地區門店銷情，他指如元朗、黃大仙、荃灣等表現不俗，原因是在其「金會」會員熟客的加持下，對飾品仍有一定需求，他們亦定期舉辦不同節日活動凝聚一班熟客支持，且向他們提供不同優惠及小禮品，滿足這批客戶需求。