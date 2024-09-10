法國外貿銀行︰LGFV已成為內銀「灰犀牛」

內地銀行股價表現長期低迷，近來大型國有銀行亦開始派發中期股息，試圖以此重振估值。不過，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，內銀的估值低迷有原因眾多，包括盈利能力、資產質素等。她又形容，目前對內銀行業而言，最新的「灰犀牛」乃是地方政府融資工具(LGFV，又稱城投平台，是地方政府用來舉債的附屬實體)，因為銀行資產負債表中，城投債佔比相當大，比例更甚於房地產開發商。

所謂「灰犀牛」，是指那些高機率發生、影響力巨大，卻被低估乃至忽視的潛在危機。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷解釋指，若宏觀地看整體LGFV表現，似乎未見到太大的危機，但從機構、公司層面去分析，便會發現LGFV的信用出現兩極化的現象，即「(貸款能力)好的變得更好，差的變得更差」，這亦意味着未來可能會見到更多城投債違約的情況出現。

而危機之所以值得憂慮，並不是說所有LGFV都有違約風險，而是在於銀行對這類貸款的敝口規模實在太大，而且地方政府受到房地產危機拖累導致賣地收入減少，亦會導致「溢出效應」，可能相應地減少對LGFV的支持。目前有四分之一的LGFV，無能力透過經營或財務控制方式來償還利息支出，意味着一旦城投項目收入減少或者舉債遇上困難，將會有很大的違約風險。

艾西亞亦提到內地銀行盈利能力的問題，她直言，目前市場對經濟擔憂持續的情況下「沒有企業貸款需求、也沒有消費貸款需求」，過剩的儲蓄轉化為銀行的存款。她指出，淨息差收窄與資產規模增長放緩乃是銀行盈利能力受挑戰的主因，而目前內地的低利率環境亦增添了壓力，因為「我從未聽過利率低對銀行有利」。

而內銀唯一的收入增長來源，則是來自投資，只不過這種收入能否維持實在成疑。至於金融及資本市場活動亦持續萎縮，甚至出現「金融業產能過剩」的情況，艾西亞認為這正是最近內地有大型券商合併的原因，既然需求不足，惟有靠整合重組去減少供應。