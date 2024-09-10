The YOHO Hub II最快下周開放示位及上載新價單

新地副董事總經理雷霆表示，項目於今年5月推出第8座的423伙已悉數售出，套現近40億元，未來兩周會推售第6座的單位。集團未來兩個月會繼續「月月有樓賣」，目前正招標推售北角海璇II，緊接月底出售The YOHO Hub II，而啟德天璽‧天將於下月開售。

對於啟德區同期有多個新盤齊推，他相信，各個發展商均會根據項目的條件開價。目前已經確定減息周期開始，今年租金升勢凌厲，相信「供樓抵過租樓」的時代已經來臨，現時銀行存款利息下調，估計未來將有更多資金流入物業市場，料下季樓市會恢復今年初般「價量齊升」的情況。

新地代理執行董事陳漢麟稱，The YOHO Hub II第6座共涉及469伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎338至1,035方呎，是次特別提供四房戶型。由於戶型多元化，料可吸引首置客，投資客及換樓客。今期將會以市價發售。至於，第8座已售出單位目前有逾300伙已經交樓。