經絡：新批出按保宗數創11個月低　金額逾2年最少

據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年8月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,512宗及78.4億元，按月下跌14.9%及跌17.2%，宗數創11個月新低，金額則創自2019年10月「林鄭plan」推出後即58個月的新低。8月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額695宗及37.26億元，按月下跌18.9%及跌18.8%，宗數及金額均連跌兩個月，並創5個月新低；平均新取用按保貸款金額為536萬元，按月持平；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為38%，連跌2個月，並創近5個月佔比新低。

首8個月，新批出按保貸款宗數及金額為15,450宗及805.78億元，比去年同期下跌45.3%及48.9%，宗數及金額創近5年的首8個月新低。而今年首8個月新取用按保貸款宗數及金額為7,100宗及366.88億元，比去年同期減少42.6%及47%，宗數及金額均創近5年的首8個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府於今年2月尾撤辣後交投曾有所回升，但撤辣效應於次季尾開始不繼，一二手交投均有回落，按揭及按保需求亦同受影響。另外樓價回調，使新批按保金額創「林鄭plan」推出後的新低，料按保數字於年尾將繼續處於低水平。