研究：亞太區家族辦公室更傾向擴張　48%擬增使用外判服務

萬方家族辦公室與一間會計師行聯合進行的研究報告顯示，有84%受訪家族辦公室預期今年家族財富會增加，另有77%預期其資產管理規模(AUM)會錄得增長。與全球同行相比，亞太區家族辦公室更傾向進行擴張，有48%亞太區家族辦公室計劃增加使用外判服務，較全球平均34%高。

報告指出，有34%亞太區家族辦公室今年轉向增長型投資，而2023年投資佔比最高的資產為股票，有25%，其次是21%的私募股權投資及私募信貸投資，房地產及固定收益緊接其後，各有19%。

值得注意的是，雖然亞太區家族辦公室對股票的配置與全球家族辦公室平均水平一樣為25%，但前者更傾向於投資發展中市場，反映區內家族辦公室對中國及印度等本地市場的偏好。今年亞太區家族辦公室計劃增加投資的主要資產類別包括發達市場(32%)及發展中市場(24%)的股票、房地產(31%)、對沖基金(24%)以及加密貨幣或數碼資產(24%)。

萬方家族辦公室副集團首席執行官曹偉超表示，隨着美國聯儲局減息預期升溫，亞太區家族辦公室在平衡風險意識的同時，積極探索新的投資機會，以及更多的海外投資。除了透過股市重返增長型投資，亦增加對私募股權、私募信貸、對沖基金及數碼資產的投資，而策略性多元化投資將持續幫助亞太區家族辦公室降低風險、增強穩定性，以及把握增長機遇。

該研究在2023年9月至12月期間，訪問全球354間單一家族辦公室，其中89間為亞太區單一家族辦公室。