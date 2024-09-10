【優惠一覽】銀債本月底開售　銀行豁免多項認購費

第9批銀色債券9月30日起開始接受認購，保底息4厘，每手1萬港元。2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）之香港居民可以認購。因應新一批銀債，銀行及券商相繼推出認購優惠。

●渣打香港客戶獲豁免多項認購銀債費用

渣打銀行（香港）將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，市場預期美國即將減息，港元定存優惠息率有機會逐步回落，目前是合適時機透過優質債券鎖定較高的收益率。新一批銀色債券保證息率不少於4厘，屬於適合長者風險胃納及帶來穩定回報的投資選項，相信具一定吸引力，並相信今批的認購反應與過往相若。

●滙豐提供一系列手續費豁免優惠

滙豐表示，與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。該行會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

該行預計，數碼平台會繼續成為受銀債投資者歡迎的認購渠道。於2023年，隨着年長客戶日益習慣使用流動理財，經該渠道遞交銀債申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。該行為第9批銀色債券的聯席安排行及配售銀行。