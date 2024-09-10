華懋一眾新盤推中秋優惠　封海倫：美將減息利好港樓

適逢中秋佳節，發展商特意為旗下樓盤推出優惠。華懋集團旗下何文田站瑜一項目、薄扶林域多利道VICTORIA COAST、薄扶林碧麗軒、以及西半山大學閣，推出折扣高達16.8萬港元的「花好月圓」置業優惠，以及價值2,000元的「節慶團圓現金賞」咖啡禮券。

華懋銷售總監封海倫表示，今年上述4個項目共錄53宗成交，套現逾22.7億元，當中約4成為逾5,000萬元大額個案，反映超級豪宅及優質物業依然受到追捧，客源包括本地家庭客、投資客及內地專才。為回饋市場支持並慶祝佳節將至，特別推出上述節慶置業優惠。

她補充，集團計劃下半年推出兩個全新現樓項目，包括長沙灣東京街項目以及西貢蠔涌項目。其中，長沙灣項目樓書及示範單位籌備工作已準備就緒，最快於10月推售。市場預期美國即將展開減息周期，相信有利全球經濟復甦，對本港樓市屬正面消息，屆時樓價及成交量將趨回穩。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，由即日起至10月7日，購買碧麗軒或大學閣單位，則可獲16.8萬元售價折扣，購入VICTORIA COAST單位則可獲13.8萬元售價折扣。

至於瑜一項目的置業優惠由9月13日至10月7日，購買指明一房單位可獲4.8萬元售價折扣；購買指明兩房單位可獲8.8萬元售價折扣；購買指明三房單位可獲12.8萬元售價折扣。上述四個項目於上述期間購入指明單位，亦可獲贈價值2,000元的咖啡禮券。