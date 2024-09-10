美股道指跌94點　甲骨文創新高

市場依然就聯儲局首次減息的幅度，以及減息周期的進展步伐存在相當大的分歧，期待能夠有更明確的指引。美股3大指數周二早段個別發展，道指跌94點，報40,735點；標指升13點，報5,484點；以科技股為主的納指升72點，報16,957點。

DWS美國經濟學家Christian Scherrmann表示，美國8月就業數據雖然疲弱，但考慮到目前市場已預期即將會有多次減息，表現並非想像中壞。他認為，聯儲局仍會於9月首次減息0.25厘，因為經濟僅為放緩而非崩潰，仍有可能實現「軟着陸」。不過，過往經驗顯示，一旦就業市場開始走弱，勢頭可能會延續，聯儲局需及時行動以遏止跌勢，故他預期今明兩年將各減息3次，每次幅度為0.25厘。

不過，貝萊德智庫(BII)投資組合策略師Natalie Gill指出，通脹短期內正朝着聯儲局的目標回落，惟中期通脹的反彈潛力可能會限制減息的幅度。她指出，若按照目前市場的減息預期，政策利率將會低於BII估算的「中性利率」(即不會導致通脹升溫或降溫的平衡點)，故她暫時的看法為減持短期美國國債，在已開發市場的其他地方尋找固定收益投資機會，例如短期歐元區債券和信貸。

企業消息方面，甲骨文(Oracle)股價周二早段曾升14.7%，報160.52美元，創下歷史新高。該公司於截至8月底止財政季度的收入為133.07億美元，按年增長6.85%，其中佔比最大的雲服務及授權支援業務按年增長10.18%，達到105.19億美元；上季純利按年增長21.03%，至29.29億美元。同時，甲骨文宣布，其最新技術Exdata及Database 23ai將整合至亞馬遜的雲服務AWS之中。