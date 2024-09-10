新盤趁減息前夕空群起動　紛紛出優惠促銷

市場憧憬美國將步入減息周期，新盤市場再次起動，元朗站項目最快下周開放現樓示範單位及上載價單，西半山單幢樓盤亦突然上戴樓書，另有多個新盤推出置業優惠吸引。

The YOHO Hub II最快下周開放示位及上載新價單

新地副董事總經理雷霆表示，項目於今年5月推出第8座的423伙已悉數售出，套現近40億元，未來兩周會推售第6座的單位。集團未來兩個月會繼續「月月有樓賣」，目前正招標推售北角海璇II，緊接月底出售The YOHO Hub II，而啟德天璽‧天將於下月開售。

對於啟德區同期有多個新盤齊推，他相信，各個發展商均會根據項目的條件開價。目前已經確定減息周期開始，今年租金升勢凌厲，相信「供樓抵過租樓」的時代已經來臨，現時銀行存款利息下調，估計未來將有更多資金流入物業市場，料下季樓市會恢復今年初般「價量齊升」的情況。

新地代理執行董事陳漢麟稱，The YOHO Hub II第6座共涉及469伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎338至1,035方呎，是次特別提供四房戶型。由於戶型多元化，料可吸引首置客，投資客及換樓客。今期將會以市價發售。至於，第8座已售出單位目前有逾300伙已經交樓。

北角海璇II再售1伙 四房戶連車位賣5230萬

UPPER CENTRAL上載樓書 提供85伙 攻開放式戶

項目提供的單位實用面積介乎155至388方呎，涵蓋開放式及兩房戶。標準單位樓層每層提供4伙，並設有兩部升降機。最細單位為頂層30樓B室，實用面積155方呎，開放式間隔。項目不設停車場。建築物布局上，地下至2樓設有餐廳，5樓為住客康樂設施，6樓及以上屬住宅單位樓層。

華懋一眾新盤推中秋優惠 封海倫：美將減息利好港樓

●適逢中秋佳節，發展商特意為旗下樓盤推出優惠。華懋集團旗下何文田站瑜一項目、薄扶林域多利道VICTORIA COAST、薄扶林碧麗軒、以及西半山大學閣，推出折扣高達16.8萬港元的「花好月圓」置業優惠，以及價值2,000元的「節慶團圓現金賞」咖啡禮券。

華懋銷售總監封海倫表示，今年上述4個項目共錄53宗成交，套現逾22.7億元，當中約4成為逾5,000萬元大額個案，反映超級豪宅及優質物業依然受到追捧，客源包括本地家庭客、投資客及內地專才。為回饋市場支持並慶祝佳節將至，特別推出上述節慶置業優惠。

她補充，集團計劃下半年推出兩個全新現樓項目，包括長沙灣東京街項目以及西貢蠔涌項目。其中，長沙灣項目樓書及示範單位籌備工作已準備就緒，最快於10月推售。市場預期美國即將展開減息周期，相信有利全球經濟復甦，對本港樓市屬正面消息，屆時樓價及成交量將趨回穩。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，由即日起至10月7日，購買碧麗軒或大學閣單位，則可獲16.8萬元售價折扣，購入VICTORIA COAST單位則可獲13.8萬元售價折扣。

至於瑜一項目的置業優惠由9月13日至10月7日，購買指明一房單位可獲4.8萬元售價折扣；購買指明兩房單位可獲8.8萬元售價折扣；購買指明三房單位可獲12.8萬元售價折扣。上述四個項目於上述期間購入指明單位，亦可獲贈價值2,000元的咖啡禮券。

黃金海灣意嵐修訂價單 增代繳從價印花稅及禮券

●旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(10日)修訂價單，增設代繳從價印花稅及家具禮券優惠。

發展商指，買家於10月6日或之前購買指定開放式及一房單位可享代繳1.5%從價印花稅，指定兩房單位則可享代繳2.25%從價印花稅。

同時，購買指定開放式單位的買家，可獲家具公司提供價值約10萬元的星級家具禮券，可換領拉摺枱、收納櫃、衣櫃及電視櫃等，並可自選兩種家具風格，包括奶油木系及簡約灰調。此外，購入實用面積為767方呎的三房連儲物室單位，買家可享車位優先認購權及優先租用權。

元朗雨後周六推售最後25伙 料將減少優惠折扣

●星星地產旗下已屆現樓的元朗雨後，周二(10日)上載最新銷售安排，落實周六(14日)推售全盤最後25伙。發展商預告，將於本周五(13日)更新價單，並減少各項優惠折扣。

該公司主席及首席執行官陳文輝表示，項目上月初至今已售出22伙，全盤累售310伙，僅餘最後25伙。項目周六將發售的單位中，有8伙屬於三房單位，實用面積592至717方呎，部分單位可遠眺后海灣景，三房單位折實呎價由11,276至13,816元。他續指，市場預期下周初美國聯儲局將減息，此舉有助於重振樓市。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，近期本地銀行重啟按揭回贈，銀行加快按揭申請，以及利率下行的預期，相信樓市有充分條件向上發展，本月將出現價量齊升的局面。

ST. GEORGE'S MANSIONS四房戶9868萬沽出

集團執行董事田兆源表示，近期豪宅新盤大額成交不絕，帶動樓市氣氛，豪宅樓價看高一線。ST. GEORGE'S MANSIONS至今累售64伙，總套現近63億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客成交個案。