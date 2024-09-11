【東方日報產評】舉債增收成常態　政府財政怎安泰

港府宣布推出新一批銀色債券，最少籌集500億元。回顧港府自2019至2020財政年度起計5年內財政狀況，已錄4次「見紅」，且已連續第二個財年財政赤字逾千億元，期間每年靠發債「增收」，而未來5年更計劃發債6,200億元。在經濟產業創收不盡人意下，政府舊債未還，又發新債，「債冚債」的做法顯然是有違審慎理財原則。眼見今年7月財政儲備跌至不足6,000億元，股票及土地相關收入前景堪憂，非但政府財政狀況令人不安，港元穩定亦會愈來愈受市場關注。

在2024至2025財年，港府的預算案計劃年度發債1,200億元，其中至少500億元(上限550億元)銀色債券昨公布認購詳情，按不少於4厘、3年期計，全期利息不少於60億元，看似不是甚麼大數目，問題是政府這幾年持續入不敷支，嚴格而言利息是要靠借新債來償還。更何況，代表政府「錢包」的財政儲備金額每況愈下，截至7月的金額已跌破6,000億元大關，比政府本財年的總開支預算7,769億元還要低，可想而知應付公共開支愈來愈吃力。

雖然政府強調，發債所得資金不會用於支付政府經常開支，強調是推動債券市場發展、綠色及可持續發展和基建項目，惟本來若政府有盈餘，這些項目大可自行承擔，用不着去付息舉債。政府又云，在2024至2025財年到2028至2029財年期間，政府債務佔本地生產總值(GDP)比率約9至13%，遠低於大部分其他先進經濟體。可別忘記，以目前中港以至全球經濟景氣，GDP表現本來就充滿變數，且有別於大部分先進經濟體有印鈔能力，港元穩定靠雄厚的外匯儲備來支持，若港府財政繼續走下坡，只怕早晚會波及金融體系穩定。

借錢是要還的，未來5年港府計劃發債籌6,200億元，惟估計期間到期要償還的債務金額逾3,300億元，一旦未來幾年宏觀經濟環境持續惡化，政府財政收入繼續大失預算，以舉債支持發展的做法不可能沒底線。

說到底，政府並非不可發債支持經濟發展，但得有紀律，不可能無限發債，長期以債冚債，且在創造經濟產值要取得實效，始能確保可持續發展。如今香港股、樓都莫財，旅遊零售未復舊觀，加上香港成了中美博弈的磨心，地緣政治風險已成一大負累。若港元信用受關注，甚至信用評級被下調，屆時政府舉債成本將增加，總不能等到財政出現危機才去正視問題。

雖然香港外匯儲備資產逾4,200億美元，理論上有雄厚實力捍衞港元聯繫穩定，但這個年頭，外匯資產「武器化」的風險凸出。在俄烏戰爭中，俄羅斯被凍結的外匯資產孳息被用來協助烏克蘭重建，就成了央行資產受制裁、扣押或動用的例子，外匯儲備作為一國最具流動性和安全的財富儲備地位，非毫無隱憂。

政府有責任投資未來，但更有責任積穀防饑，否則未來難料，眼前生存卻受威脅。如何守好審慎理財，政府當多做實事，給港人一個交代。