陳樂怡：港股續考驗萬七關支持

美國8月非農就業數據好壞參半，職位增長遜預期，引發經濟衰退憂慮，市場關注聯儲局9月減息幅度。另外，美國總統參選人賀錦麗與特朗普支持度不相伯仲，首場電視辯論表現成焦點，投資者持續追蹤選情變化。

內地方面，8月份居民消費物價指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)均差於預期，重燃通縮憂慮。恒生指數短線欠缺催化劑，料續考驗17,000點支持力度，若告失守，恒指或進一步下試8月低位16,441點。

板塊方面，蘋果公司(Apple Inc.)發布新款智能手機iPhone 16，搭配人工智能Apple Intelligence功能，定價由799美元起。整體發布會內容符合預期，後續留意其用戶反饋及初步銷情走勢，以判斷換機潮的影響。另一邊廂，華為三摺疊手機預訂反應理想，甚至出現天價炒價。高端手機接連登場，利好手機零部件平均售價，下半年手機設備行業料可加快復甦。

長和潛在利好催化劑

電訊業務方面，集團加強收入措施、成本控制、資本開支管理，預計歐洲電訊業務迎來周期復甦，3英國及Vodafone英國合併進展將會是潛在催化劑。長和現價對應2024財年預測市盈率6.5倍，市帳率0.29倍，股息率6厘，估值不高，向上阻力位47元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)