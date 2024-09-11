凱基亞洲：美國衰退陰霾增　宜加強防守

美國最近公布8月份ISM製造業採購經理指數(PMI)由46.8回升至47.2，但仍低過預期的47.5，新訂單及新出口訂單下滑，但就業指數則未隨需求疲軟而同步轉弱。美國與全球不少的成熟市場一樣，製造業仍處於收縮區間，惟ISM服務業PMI在8月小幅上升至51.5，高於7月的51.4，也超出市場預期的51.1，延續了美國服務業的擴張趨勢。

勞動市場反映經濟放緩

就業數據方面，8月新增非農就業職位14.2萬個，高於7月向下修正後的8.9萬個，但低於預期的16萬個，其中建築業、醫療保健、服務業就業人數都有所上升，而製造業則明顯下降，與ISM製造業疲弱趨勢一致。8月失業率由4.3%降至4.2%，符合市場預期，勞動力參與率保持不變，仍為62.7%。8月工資按月升幅由0.2%上升至0.4%，工資按年升幅由3.6%上升至3.8%，兩者都高於市場預期。

美國勞動力市場僅出現放緩，目前經濟「軟着陸」機會較高，可是投資者對經濟衰退憂慮揮之不去。市場傳出英偉達(Nvidia)收到美國司法部反壟斷調查傳票的訊息，加深投資者對科技行業增長動力的疑慮。

上周全球主要指數偏弱，費城半導體與科技行業相關為上周回調幅度較大的行業，而對經濟環境較敏感的行業如能源、原材料，以及金融業仍然較弱。上周表現比較穩定的，除利率敏感度高的房地產業之外，必需消費品及公共事業的升跌幅在1%之內。

利率敏感板塊受惠減息

另外，美國10年期和兩年期國債息差再度轉正，投資者避險情緒升溫，加上9月減息預期增強，債市普遍上揚。利率期貨現時已反映本月聯儲局的會議將減息0.25厘，年底前可能減息一至1.25厘，即是11月及12月的議息會議，可能每次減息0.5厘。

聯儲局下周舉行會議前，美國會在今日公布8月消費物價指數(CPI)，而投資者亦須繼續留意美國就業市場有否進一步放緩。目前仍相信減息預期或繼續支持利率敏感度較高的防禦股，而且經濟放緩風險上升，也令防禦行業更為重要。

凱基亞洲投資策略部