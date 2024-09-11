調查：56%頂級投資者最擔心地緣政治風險

保德信最新調查指出，面對美國、歐洲與中國之間貿易局勢持續緊張、今年70多個國家舉行大選、軍事衝突不斷以及全球經濟發生結構性變化，過半數（56%）頂級機構投資者指地緣政治風險對投資的影響為其首要顧慮。然而，三分之一的受訪者計劃在2025年轉向更高風險的投資。

在眾多潛在地緣政治風險中，投資者表示他們正密切關注台海和南海局勢。近半數（48%）投資者認為，鑑於這些地區與資產價格的密切關聯，其局勢是未來24個月內最有可能影響全球市場的風險。相比之下，僅有27%的投資者將中東軍事衝突視為最大風險。

儘管地緣政治風險加劇，機構投資者表示已準備好承擔投資組合風險，這顯示投資者放眼長線投資，視市場波動為機遇。調查顯示，三分之一的機構投資者計劃在2025年底前採取進取的投資組合策略（即承擔更多風險），而目前約四分之一的投資者在風險容忍度上較為進取。

全球過半數（56%）的投資者表示，今年的選舉結果是他們作出投資組合決策時的考慮因素之一。全球有29%的投資者因應地緣政治不確定性而增持現金，而這種「避險」情緒在美國最為明顯，41%的美國投資者表示已轉持現金以管理風險。全球大多數投資者（55%）表示計劃在選舉前增加現金配置。

約四分之三的機構投資者還表示，他們的投資組合已為2024年各國大選的影響做好適度或充分的準備，反映他們相信美國及其他地區的政策結果不會令人意外。至少三分之二的受訪投資者被問及貿易補貼和爭端、全球債務水平、監管政策及供應鏈中斷對投資的影響時，也表達了同樣的看法。

保德信發佈《2024年全球風險報告：在地緣政治不確定性中抗險投資》，旨在分析地緣政治風險如何影響機構投資者構建投資組合。調查訪問了來自八個國家的400名機構投資者，資產管理規模合共9萬億美元。