【英識ETF】買全球龍頭企業ETF　跑贏大市easy job？

隔晚美股氣氛審慎，大市觀望8月CPI通脹數據及美國總統候選人電視辯論，三大指數個別發展。在第二波日圓拆倉及憂慮美國經濟硬著陸的陰霾下，後市易跌難升？蘋果公司剛推出新iPhone，市場正評估其新手機能否將人工智能變現之際，突傳出負面消息，歐盟最高法院裁定蘋果在稅務官司中敗訴，預計蘋果第4季將面臨過百億美元稅單。蘋果隔晚股價先跌後回穩，收市微跌0.4%，消息對公司影響不大？

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