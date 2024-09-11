【英識ETF】買全球龍頭企業ETF 跑贏大市easy job？
2024年09月11日 12:00
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隔晚美股氣氛審慎，大市觀望8月CPI通脹數據及美國總統候選人電視辯論，三大指數個別發展。在第二波日圓拆倉及憂慮美國經濟硬著陸的陰霾下，後市易跌難升？蘋果公司剛推出新iPhone，市場正評估其新手機能否將人工智能變現之際，突傳出負面消息，歐盟最高法院裁定蘋果在稅務官司中敗訴，預計蘋果第4季將面臨過百億美元稅單。蘋果隔晚股價先跌後回穩，收市微跌0.4%，消息對公司影響不大？
投資者若想輕輕鬆鬆跑贏大市，如何從選股中入手？Global X 創新藍籌10強ETF(03422)在具增長及創新主題中，如人工智能、半導體、電動汽車和生物技術，投資10間全球領先公司，成份股包括蘋果公司、英偉達、比亞迪及禮來等。該ETF一籃子部署龍頭企業，回報往績如何？
美國聯儲局下周議息，減息周期料將展開，除了股市外，可放眼美債？在部署策略上，短年期美債相對佔優？Global X美國3-5年期國債ETF(03450)是好選擇？
港股9月開局以來走勢偏淡，恒指萬七關久守必失？在中國國債債息向下的大趨勢下，「中特估」這一類高息股表現相對較好？Global X 恒生高股息率 ETF(03110) 能佔盡「中特估」優勢，助投資者「財息兼收」？
另外，環球投資環境不明朗，投資者或會增加所持現金比例，閒置資金可如何處置？可泊入貨幣市場ETF收息？Global X 美元貨幣市場ETF(03137)底層資產是甚麼？相比做定期有何優勢？
Global X ETFs 特約《英識ETF》周三中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。
Global X ETFs提供一系列收益型策略，幫助投資者穩中求勝。了解更多： Global X 恒生高股息率ETF（3110）及風險披露詳情：投資於相關基金可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。
Global X 恒生高股息率ETF(03110)及風險披露詳情： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/hang-seng-high-dividend-yield-etf/ Global X 創新藍籌10強ETF(03422)及風險披露詳情：
Global X 美國3-5年期國債ETF(03450)及風險披露詳情：
Global X 美元貨幣市場ETF(03137)及風險披露詳情：
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