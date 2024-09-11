瑞銀維持今年出口增長3.5%預測　人幣年底料見7.1

中國8月出口按年增速擴大至8.7%，對比7月為7%，優於市場預期。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，該行維持對2024年出口增長3.5%的預測，但將2025年出口增速預測從此前的3%下調至1.5%。

汪濤表示，電氣機械出口支撐8月整體出口，手機出口按年增速從2.4%加快至17%、家電出口繼續表現強勁、 汽車及零部件出口增速有所改善，出口量也有所增長，對新興市場的出口以及電氣機械出口表現強勁，是推動8月出口超預期增長的主要動力。

美匯指數走弱、日元大幅升值、以及市場對美國經濟增長和降息預期發生重大變化的背景下，人民幣兌美元近期大幅升值。該行認為，如果市場對美國經濟增長和減息的預期再次轉向，而且或資料表明中國經濟增長面臨更多下行風險，人民幣可能會再次面臨貶值壓力。鑑於瑞銀美國經濟團隊認為美國經濟增長放緩、但不會衰退，聯儲局將在9月第一次減息，並且預計中國經濟有望在未來幾個季度環比企穩，該行最近將年底人民幣兌美元預測從此前的7.1至7.2調整為7.1。