法巴：若內地推適當政策救市　港股年底前有望回升5至10%

法巴亞太區宏觀研究統籌總監兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，雖然恒指及國指現時估值較過去十年均值低約一個標準差(Standard Deviation)，但若然中央推出適當政策，例如是在允許轉按揭的同時，維持更斜的右上孳息率曲線，令民眾及內銀等機構共同受益，從而提升市場信心，如是者港股便有機會於年底回升5%至10%。

他又指，投資者可以按主題地尋覓港股的投資機遇，如受惠市場改革的電力股、派高息及持續回購的公司。至於內地股市近月表現積弱，他認為是因利率問題及交投下降所導致，但假以時日情況應會好轉，而北水本周可以開始買入一批新晉港股通標的，亦並非「零和遊戲」令港股及中港股市表現此消彼長。

中國經濟方面，該行最新下調今年預測，由5.2%降至4.9%，主因看到內地第二季經濟增速乏力，內房銷售更顯著倒退，以及中央刺激經濟政策力度遠較他們估計的弱。

法國巴黎銀行（中國）首席經濟學家榮靜又認為，雖然現時內地出口是提振經濟的主要之柱，但一旦特朗普上場，向內地商品徵收60%以上關稅，勢必影響內地出口表現，所以此亦是他們對內地經濟看法保守的原因。另該行料今年餘下時間人行仍會下調貸款市場報價利率（LPR）10點子。

至於人民幣匯價走向，該行認為隨着聯儲局今年9月及明年3月各減25點子，在明年聯邦基金利率降至介乎3.25厘至3.5厘的前題下，中美之間的息差會由300點子縮至200點子，人民幣明年應會回升至6.9算。他們又認為，人行會就特朗普當選加關稅的行動，在匯率上作出與2018年時相若的回應令人民幣貶值，而人行所容忍的最弱水平應為7.55算。