滙豐、渣打助港鐵發行45億離岸人民幣債券

據指，港鐵公司首次發行總值達45億元的離岸人民幣債券，當中包括30億元10年期及15億元30年期人民幣綠色債券。

滙豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示，此次發行的30年期債券為企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券，有助進一步鞏固本港作為全球主要離岸人民幣中心的領導地位。是次發行能為國際投資者的人民幣資產配置提供更豐富的選擇，此外，來自投資者的認購反應熱烈，亦有助支持離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。

渣打：首8月離岸人民幣債券發行按年增長近一成

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬稱，非常榮幸支持港鐵公司首次發行公募離岸人民幣債券，並透過此批綠色債券，協助港鐵公司進一步推動可持續發展，共同為低碳未來作出貢獻。

他指，儘管近幾個星期資本巿場的債券發行十分活躍，港鐵公司所發行的債券仍能吸引眾多投資者，足證港鐵公司別具優勢，透過不同的融資渠道、以相當吸引的成本取得資金，同時擴濶投資者基礎。巿場對是次長年期離岸人民幣債券的熱烈追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。今年直至8月底，離岸人民幣債券發行按年增長近一成。相信港鐵公司的成功，能夠吸引更多本地及國際發行人踏足「點心債」巿場。