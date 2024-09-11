【多相】中環The Unit Soho逾20伙招租　3個示位即睇

租市轉旺，發展商趁勢將旗下樓盤轉租。英皇集團副主席楊政龍表示，系內中環The Unit Soho服務式住宅剛開始推出首批逾20個單位招租，已出租約90%，最高呎租達約120元，為高層A室實用面積約387方呎單位，連傢俬租出，月租約4.5萬元，項目租客都為專業人士，部分於中環從事金融工作，內地客比例佔約50%，為10%為外籍人士。其他單位完成工程後，都會陸續推出市場，估計整項目每月租金收入逾150萬至200萬元。

發展商近期積極推盤，他指，同系東半山宏德街1號住宅項目，屬6個月樓花項目，涉及約123伙，都隨新盤市場推盤步伐最快本月推出，不排除保留部分單位收租，數目要視乎市況而定。而有見跑馬地及堅尼地城The Unit系服務式住宅項目出租情況理想，旗下其他住宅項目都會不排除保留部分單位收租，務求為集團得到最大收益。下周減息估計事在必行，有利刺激整體經濟及樓市氣氛，發展商亦跟隨節奏推盤，市場將穩步向上。

至於南區壽臣山15號、香港仔澄天、屯門畔海及西半山半山捌號等餘貨盤，都會繼續善價而沽，其中半山捌號已累售約80%單位，部分餘價都已轉租，取得理想租金收入。

此外，中環The Unit Soho今日（11日）亦開放16樓全層3個現樓連裝修示範單位予傳媒參觀，實用面積241至387方呎。