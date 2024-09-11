日本下半年實質薪酬將錄首增長　大加人工嘅秘密係...

外媒報道，投資管理公司Asset Management One預計，2024年下半年日本實質薪酬將出現30多年來首度實際增長。報告指出，日本薪金增長速度比去年更快。7月全國平均月現金收入按年增3.6%。同期，日本不包括新鮮食品的核心消費者物價指數7月上升2.7%。

厚生勞動省早前公布，當地7月經通脹調整後實質薪酬按年上升0.4%，是6月上升1.1%後連續第2個月上漲。

Asset Management One經濟學家Yuko Iizuka表示，日本過去30年的物價通脹極低，工資增長可以忽略不計。薪資增長快於通脹通常意味着消費者擁有更多可支配收入。他補充，可支配收入的增加大部分會重新注入經濟，助日本擺脫迷失30年。

報告指出，其他推動長期薪酬增長的宏觀經濟趨勢包括勞動力短缺，以及日圓兌美元貶值或到頂峰。此外，日本最大的工會組織於春鬥春季薪酬談判後於3月宣布，料大公司將在2024年將提高薪資5.28%，是33年以來最大幅度的加薪。

大和綜合研究所表示，2024年春季勞資談判工資大升的影響已經顯現。