按證發行第2批基建貸款抵押證券　總值逾4.2億美元

香港按揭證券公司成功發行第二批基建貸款抵押證券，是次發行是通過特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited（Bauhinia 2）進行。

Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分五級（A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級），均為投資級別，總值為3.867億美元，並於香港聯合交易所上市。按揭證券公司作為是次交易的發起人、抵押品管理人和風險保有人。

按揭證券公司曾於2023年5月發行首批基建貸款抵押證券。Bauhinia系列證券的發行為專業投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目和基建貸款機會。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，Bauhinia 2的成功發行彰顯了投資者對基建貸款資產類別的興趣日漸增加。是次發行進一步支持香港發展為基建融資中心，推動市場資金流入高質量的基建項目，並拓展亞洲的資產證券化市場。

是次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行。中國國際金融香港證券有限公司、ING銀行新加坡分行、三菱日聯證券亞洲有限公司、法國外貿銀行香港分行及渣打銀行擔任聯席簿記行。富邦銀行（香港）有限公司及韓國投資證券有限公司為副承銷商。