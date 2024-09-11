傳三星全球大裁員　部分海外員工裁減比例30％

外媒引述3名消息人士透露，南韓晶片大廠三星電子正在裁減部分部門的海外員工，個別比例高達30%。

消息稱，三星電子已指示全球子公司將銷售及行銷人員減少15%，管理人員則減最多30%。計劃將於今年底實施，影響波及美洲、歐洲、亞洲及非洲地區。目前仍未不清楚多少人將被裁，哪些國家及部門最受影響。

據悉，三星電子正努力應對其關鍵部門日益增加的壓力。今年5月份，三星撤換半導體部門負責人，尋求克服晶片落後於競爭對手SK海力士的危機。

而高階智能手機市場，三星電子面臨蘋果公司及中國華為的競爭，代工晶片又長期落後於台積電。

是次裁員或是為應對全球經濟放緩而令全球科技產品需求放緩的情況。三星正尋求節省成本去提高利潤。

三星電子發聲明稱，部分海外業務進行人力調整屬例行公事，旨在提高效率。

據三星最新發展報告，截至2023年底，三星共有26.78萬名員工，逾半數(14.7萬名員工)位於海外。報告稱，製造及開發人員佔據大部分工作，銷售和行銷人員約2.51萬人，而其他領域則有2.78萬人。

消息人士稱，三星電子3周前發出「全球裁員指令」，該企印度業務已向最近幾周離職的部分中層員工提供遣散費，涉及人數或達1,000人。據悉，三星在印度擁有2.5萬名員工，其在印度年收入約120億美元，而工人罷工正在擾亂生產。