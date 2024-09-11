減息預期降溫　美股道指跌566點

美股3大指數周三早段全線下跌，道指跌566點，報40,170點；標指跌52點，報5,442點；納指跌66點，報16,959點。港股夜期報17,107點，升20點，低水2點。

8月消費物價指數(CPI)公布後，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，預計聯儲局9月減息0.25厘的機率已升至85%，而大手減0.5厘的機率只有15%。

富國銀行研究報告指，美股在歷史高位面臨阻力，預期未來數月難以進一步上揚，主因包括市場對地緣政治局勢、經濟前景、人工智能(AI)熱潮冷卻的擔憂。

其他企業消息方面，作為「迷因股」始祖的GameStop公布，截至8月3日止一季，收入按年減少31.4%至7.98億美元，即使錄得純利1,480萬美元，扭轉去年同期虧損280萬美元，股價早段曾挫14%。

另外，股神巴菲特的投資旗艦巴郡繼續減持美國銀行(BofA)，累計套現金額近72億美元。美銀行政總裁莫伊尼漢首次公開回應，直言「他(巴菲特)一直是我們公司的偉大投資者，穩定了我們的公司。我不知道他到底在做甚麼，因為坦白說，我們不能問。」