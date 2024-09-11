屯門豐景園兩房308萬沽　持貨不足一年獲利10萬離場

撤辣後二手業主加快出貨。屯門豐景園兩房單位，原業主計劃套現換樓，持貨不足1年，即以308萬元賣樓，期內帳面只賺10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原翁梓軒表示，灣仔囍滙3座低層B室，實用面積約532方呎，一房連儲物房間隔，以1,001萬元沽出，呎價約18,815元，呎價失守兩萬元關口，原業主於2013年以955萬元一手買入單位，約11年帳面獲利46萬元，僅升值約5%。

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九龍區

●中原歐陽振邦指，長沙灣宇晴軒3座中低層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最初叫價695萬元，放盤多時，期間多次因應市況調整叫價，最近減至608萬元即獲洽購，最終累減107萬元或約15%，以588萬元成交，呎價約13,333元。

●中原王秉義稱，西南九龍匯璽3B座中高層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以938萬元易手，呎價約21,514元，新買家為同區租客，原業主於2017年12月以961.68萬元購入，持貨近7年帳面蝕讓23.68萬元。

●香港置業胡國安指，牛頭角得寶花園G座低層5室，實用面積約382方呎，兩房間隔，以約370萬元放盤，雙方經議價後以365萬元成交，呎價約9,555元，新買家為首置客。

●利嘉閣林麗芳稱，啟德尚·珒溋1座低層H室，實用面積約544方呎，三房間隔，新買家為外區換樓客，原業主叫價1,250萬元，最後議價至1,100萬元易手，呎價約20,221元，單位於2019年以約1,320.8萬元一手買入，帳面貶值約16.7%。

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新界區

●祥益盤嘉茵表示，屯門豐景園1座高層8室，實用面積約309方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，增加議幅，新買家獲母親資助首期置業，以308萬元購入自用，呎價約9,968元，原業主於去年以約298萬元購入，不足1年帳面獲利10萬元。

●祥益袁思賢指，屯門市廣場3座高層G室，實用面積約349方呎，兩房間隔，附設裝修，原業主計劃套現，即減價15萬元，而以380萬元即睇即買上址自住，呎價約10,888元。

●中原謝家偉表示，荃灣朗逸峯12座高層F室，實用面積約1,015平方呎，套三房間隔，望海景，叫價1,450萬元，新近以1,330萬元沽出，呎價約13,103元，累減120萬元或約8.3%，新買家為同區換樓客。

●中原王勤學指，元朗9月累錄23宗二手買賣，昨日連錄4宗成交，其中溱柏佔2宗，包括9座中層K室，實用面積約772方呎，套三房間隔，叫價700萬元，累減32萬元，以668萬元沽出，呎價約8,653元，創入伙後同類型單位做價新低。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城15座高層B室，實用面積約819方呎，套三房連工人房間隔，放盤兩星期，叫價900萬元，累減72萬元，減幅約8%，以828萬元成交，呎價約10,110元，逾8年帳面虧蝕30萬元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍9月暫錄約20宗二手買賣，沙田皇御居中層A室，實用面積約970方呎，套三房間隔，叫價約1,200萬元，日前議價後以1,088萬元易手，呎價約11,216元，新買家為換樓客。

●利嘉閣郭建民指，火炭銀禧花園2座中層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望馬場景，叫價610萬元放售，放盤不足半個月，近日以532萬元成交，呎價約10,514元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢陶樂苑單號屋，實用面積約1,194方呎，套三房間隔，望山景，連兩個車位，叫價1,680萬元，累減360萬或減幅約21.4%，以1,320萬元成交，呎價約11,055元，低市價約8%。

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