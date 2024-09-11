灣仔單幢新盤「賣大包」價錢出售？中環有項目轉售為租

早前以招標形式推出市場的灣仔單幢盤，最新變陣改發價單，推出首批10伙，折實平均呎價約23,003元，發展商表示，首批單位一定蝕本，是「賣大包」價錢。另外，中環住宅轉售為租，正式開始招租。

●中環The Unit Soho正式招租

英皇集團中環奧卑利街28號住宅項目The Unit Soho上月起預租，集團副主席楊政龍表示，項目正式開始招租，已預租逾20伙，佔首批單位約90%，最高呎租達約120元，為高層A室實用面積約387方呎單位，連傢俬租出，月租逾4萬元。其他單位完成工程後，都會陸續推出市場，估計整項目每月租金收入可逾150萬至200萬元。

●啟德天璽‧天預料日內上樓書

●灣仔One Wood Roa首批10伙 折實平均呎價約23,003元

盈信控股的灣仔活道1號項目One Wood Road，於今年6月招標推售並未錄成交後，最新改以價單形式發售。項目於周三(11日)上載價單1號，提供10伙，折實平均呎價約23,003元。發展商明言，首批單位一定蝕本。首批涉及的單位全屬兩房戶型，實用面積均為460方呎，折實價介乎984.9萬至1,167.1萬元，折實呎價約21,411元至25,372元。

●長沙灣恒珀加推價單2號涉12伙

恒和地產發展的長沙灣恒珀，周三(11日)上載價單2號，盡推餘下最後12伙，折實平均呎價約18,192元，主要涉及高層戶及特色戶。項目同步上載銷售安排，將於本周日以先到先得形式發售該批單位。今批單位實用面積300至462方呎，全屬一房及兩房間隔，折實價介乎509.1萬至870.3萬元。

●將軍澳PARK SEASONS連環售出3伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周三(11日)連環售出3伙，共涉逾1,846萬元。最新售出的單位包括1伙1房及2伙2房戶，實用面積314及453方呎，成交價介乎471.9萬至697.5萬元，呎價由14,949至15,397元。

●北角海璇II三房售4,538萬元

●藍田KOKO MARE單日沽兩伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，周三(11日)連錄兩宗成交，共涉逾1,631萬元。其中8座2樓D室特色戶，實用面積453方呎，兩房間隔，連283方呎平台，成交價1,034.5萬元，呎價約22,837元。據悉，買家來自同區，打算購入單位自住。

●香港仔海盈山兩房呎售約27,390元