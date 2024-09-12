鄧建初：強弱勢炒法已失效 暴跌股有迹可尋

踏入9月，受到經濟數據疲弱影響，美股道指及納指在5個交易日內分別大跌1217點及1022點，早前股民如蟻附羶所追捧之強勢科技股，尤其跌幅慘重。

為求挽救快將步入衰退之經濟，加上臨近大選，9月18議息日，聯儲局應會開始減息。近日先放風測試市場反應，有評論改變睇法，將預期減息由0.25厘轉為0.5厘，且看聯儲局如何行動，到時便知分曉。

美股整個升浪是由加息潮開始一路攀升，現今步入減息期，會否一路減一路下跌，看大戶出貨手影，機率不低，是否如此，拭目以待。

香港股民從前喜用「追強勢股、避弱勢股」的炒法，現時變幻莫測的市況，此方法已不及以往般準繩。由谷底轉強勢，當然可以追入，博其短線升幅。不過升了一段時間的強勢股，卻宜避之則吉，否則高位接貨，回吐大跌時可致損失慘重。箇中原因，除外資於高位進行沽空行動外，北水亦傾向高低槓短炒密食當三番，長線揸股票並不是他們那杯茶。近期持續強勢之內銀股及石油股，高價回落幅度不輕，仍迷信於長揸強勢股，已吃了眼前虧。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)