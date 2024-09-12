施羅德：環球央行傾向謹慎放寬幣策

目前對環球經濟預測基本上保持不變，預期今明兩年環球經濟增長為2.7%，略低於早前預測的2.8%。同時，預測今年的通脹率仍為3.1%，並於2025年回落至2.5%，略高於早前預測的2.4%。

金融市場對美國經濟即將步入衰退的擔憂過於誇張。當地失業率上升並非由裁員所致，而是因為淨移民人口增加的速度超過新增就業職位的速度所致。此外，勞動市場已恢復至更平衡的狀態，招聘和工資增長應會恢復至更正常的速度。考慮到通脹進一步放緩及信貸供應狀況改善，將支持家庭住戶消費穩健增長，並促進美國整體經濟活動。

英經濟增速料勝歐元區

歐元區方面，儘管環球商品周期回暖，但工廠產出仍遠遠落後於面向消費者的行業。由於其他地區的製造商表現更佳，這可能反映結構性競爭力下降，故下調明年歐元區增長預測。相比之下，對英國的經濟增長前景變得稍為樂觀，預期今明兩年英國經濟增長速度將超越歐元區。然而，近年來當地經濟的供給中斷情況顯示，增長加快將導致通脹壓力持續出現。

此外，各國央行實施寬鬆貨幣政策的幅度不大可能達到金融市場預期，政策制訂者將謹慎減息，以避免第二波通脹。預期自9月起，美國聯儲局將於每季度減息一次，但鑑於核心通脹意外地下行，明年將再額外減息一次。對於歐洲央行及英倫銀行的利率預測亦進行調整，這反映到明年底前，兩家央行的減息次數均較早前預期的減少一次。

然而，聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上的言論明顯偏向「鴿」派，這增加了該局實施比預期更大幅度的減息風險，這番言論亦導致美匯指數自8月以來反覆回軟。基本因素顯示，美元在中期內可能貶值，但金融市場下調大幅減息的預期，有望在短期內為美元提供支持。

施羅德投資管理

資深新興市場經濟師 David Rees

資深美國經濟學家 George Brown

策略師 Tina Fong