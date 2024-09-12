首佳科技新加坡設合資公司管理營運公司海外業務

首佳科技( 00103 )宣布，於9月11日，全資附屬WMEL與公司關連人士RZHL訂立合資協議，內容有關於新加坡設立合資公司EASTERN CENTURY INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.。根據合資協議，WMEL及RZHL將分別持有合資公司50%及50%的股權。根據合資協議，合資公司的股本為280萬美元，WMEL及RZHL將分別注資140萬美元。合資公司將不會成為公司的附屬公司，而其財務業績將不會被合併入集團帳目內。

合資公司應負責監督和管理營運公司的以下業務：(a)作為集團的代理經銷、行銷和銷售產品，其中合資公司促進和協調第三方從集團購買產品並管理海外分支機構及團隊及(b)執行公司的海外投資、合併及收購項目，在符合市場原則和合規要求的前提下，合資公司和/或營運公司應為執行公司的海外新項目投資和/或海外合併及收購項目的優先執行實體，但不限制公司透過其他實體投資新項目及開展海外合併及收購項目。

訂立合資協議契合公司之國際化戰略和多渠道策略，有利於集團抓住科技製造領域的新機遇，並打造具有影響力的「東方」品牌。預期將拓展集團的優質客戶及建立國際市場營運網絡，以實現完善的全球化經營。