卡姆丹克太陽能：戰略投資者收購公司未償還債務近尾聲

誠如該等公布先前所披露，公司已引入戰略投資者，以向Putana收購公司結欠Putana的所有未償還債務，而戰略投資者已就上述債務收購支付大部分款項。截至公布日期，戰略投資者正處於向Putana收購公司結欠Putana的所有未償還債務之最後階段，惟尚有待先決條件所載若干行政程序完成。於債務收購完成後，Putana將不再對債務擁有任何權利、業權、權益及利益，而戰略投資者將成為公司的主要債權人。

同時，公司正與戰略投資者積極商討，以達成具體解決方案，通過探討各種方式(包括部分還款、債務資本化及/或延長公司將予結欠戰略投資者的債務期限)來結清已收購債務。因此，董事會認為債務收購將很可能終結結欠Putana的長期違約債務。

根據與戰略投資者的最新討論及磋商，董事會相信公司將與戰略投資者達成友好的和解方案，公司藉此將能夠及時解決其負債問題，從而降低至少集團大部分的淨負債。董事會將盡最大努力將公司的財務狀況恢復至穩健水平。