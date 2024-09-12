鄧聲興：海爾智家受惠數碼化變革降費提效

全國各地正在加碼支持消費品「以舊換新」，新一輪以舊換新政策將進一步刺激市場內需，釋放消費潛力，家電行業持續受益。

集團通過強化多品牌、變革新媒體行銷策略等舉措，國內和海外業務都實現增長。2024年上半年套系銷售收入同比增長145%。海外業務收入708億元，同比增加4%。國內業務毛利率提升主要受益於持續推進採購、研發及製造端數碼化變革等舉措；海外業務毛利率同比提升，主因海外市場通過搭建採購數碼化平台提升成本競爭力、通過全球供應鏈協同提升產能利用率。集團數碼化變革降費提效，相信集團盈利能力持續改善。股份阻力位27.5元，支持位21元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)