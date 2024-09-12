許繹彬：十一長假將至　旅遊平台股有望看高一線

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周的走勢可謂「沒有最弱，只有更弱」來形容；「弱」的原因，除了是香港經濟持續不振，且港府欠缺自救方案，每周均出現結業拖欠消息，令市場上持續籠罩着一片患得患失的氣氛，相信並非新鮮事；而本周適逢中美兩國均有最新經濟數據，不過其數據不但沒有驚喜，反而令投資者出現驚嚇。兩國的數據均顯示，經濟除未見起色外，更有走下坡的隠憂，此隠憂令全球投資者產生憂慮，擔心兩國經濟將出現持續衰退；這當然再令早已頓失方向的中港兩地股票市場再次雪上加霜；儘管人民幣匯率近期有反彈的迹象，但對資本市場完全沒有任何幫助，單憑上證綜合指數每天均呈現「陰陰落」的境況，若要重返2,800點，相信短期難以實現；反觀在反覆下沉的情況下，下試2,700點的機會反而高唱入雲；而滬深綜合指數及深證成分指數合共的成交更出現顯著下跌，已連續多日出現不足6,000億元人民幣的慘況，可見投資者對後市的憂慮情緒愈演愈烈！而一向依賴內地股市的港股，儘管近期成交持續出現過千億元的情況，但無助港股穏步上揚，反而再次出現反覆尋底的情況。最重要的支持平均線(即250天線17,245點)在本周已跌穿，連帶重要關口17,000點於上一個交易日亦曾一度跌破，曾低見16,694點；慶幸最終能重返17,000點以上的水平，可謂暫時度過危險期；但在欠缺具體的好消息的刺激下，17,000點的支持變得較為單薄，令17,000點頓變成攻防戰區，此現象相信仍要維持一段時間，惟有求神拜佛外圍市況要「靈靈性性」，千萬不要有突如其來的事情發生。