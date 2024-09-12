黃仁勳：Blackwell晶片需求勁　英偉達收飆8%

英偉達行政總裁(CEO)黃仁勳於高盛技術會議上，談及市場關注新一代Blackwell晶片進展時指，客戶對該晶片的需求強勁，但由於晶片供應有限，令客戶感到沮喪及陷入緊張的關係。

言論刺激投資者的樂觀情緒，英偉達股價周三(11日)收報116.91美元，升幅8.15%，創下六周以來單日最大漲幅。

黃仁勳談及Blackwell晶片時指，「需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到，大家都想訂最多」。英偉達正在將硬件的生產外判，而供應商正努力追趕進度。

被問及客戶在人工智能方面的巨額投入是否能獲得投資回報，他表示企業除了接受「加速計算」別無其他選擇，另指英偉達的技術可以加快傳統工作負載，以及處理舊技術無法應對的人工智能任務。

不過，黃仁勳也提到英偉達嚴重依賴台積電來生產最重要晶片，雖然台積電是好企業，但是地緣政治局勢的緊張導致台灣風險升高，恐切斷英偉達與台積電的聯繫。

但他表示，英偉達的大部分技術都是他自己開發的，應該可以讓英偉達將訂單轉移給其他供應商，惟有關調整可能會導致晶片質量下降。