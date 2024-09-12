郭家耀：港股上升動力不足 3桶油首選中海油
2024年09月12日 11:21
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（中新社圖片）
宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國8月份核心通脹意外轉強，相信聯儲局下周減息0.25厘的機會較大，對美股提振作用有限。至於港股持續弱勢，板塊出現分化，科技龍頭股走勢硬淨，消費股及中資金融股則相對弱勢，在互相抵銷下，大市上升動力欠奉，恒指料在17,000至17,800點上落為主。
市場憂慮美國經濟出現衰退，從而影響原油需求，國際油價由每桶80美元，跌至60美元水平，油股難免受拖累。不過郭指出，考慮到油組國或會因應油價弱勢，就產量上作調節，而油企在油價現價水平，利潤仍相當理想，股價沽壓或逐步消除。「三桶油」中，他依然首選中國海洋石油(00883)，認為其業務相對簡單，且成本控制及產量增長均跑贏同業，若股價回落至18元，可趁低吸納。
寧德時代據報考慮暫停部分鋰礦開採和生產業務，消息刺激內地碳酸鋰期貨價格急升，贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)上日亦有炒作。不過，整體市場供求仍未平衡，碳酸鋰價格上升空間有限，鋰電企業中期業績亦出現明顯虧損，料股價升勢短暫，不宜貿然入市。