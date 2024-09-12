郭家耀：港股上升動力不足　3桶油首選中海油

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國8月份核心通脹意外轉強，相信聯儲局下周減息0.25厘的機會較大，對美股提振作用有限。至於港股持續弱勢，板塊出現分化，科技龍頭股走勢硬淨，消費股及中資金融股則相對弱勢，在互相抵銷下，大市上升動力欠奉，恒指料在17,000至17,800點上落為主。