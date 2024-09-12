騰訊新遊戲《三角洲行動》將上線 券商唱好

該行指，《三角洲行動》首階段會率先在內地推出個人電腦及手機遊戲版本，估計短期內將會進軍海外市場，目標是明年首季推出家用機版本，現時國內登記玩家人數逾4,000萬。

該行又預期此遊戲平均日活躍用戶約500萬，每月平均付費80元人民幣，新遊戲將會是騰訊邁向國際化另一里程碑，預期稍後推出的國際版，將進一步搶佔遊戲市場份額，重申「增持」評級及450元目標價不變，而騰訊明年預測市盈率(PE)13倍，估值吸引。