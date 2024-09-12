騰訊新遊戲《三角洲行動》將上線 券商唱好
2024年09月12日 12:07
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騰訊控股(00700)旗下射擊新遊戲《三角洲行動》將於9月26日在內地上線，券商摩根士丹利預期，新遊戲首年國內流水可達50億元人民幣。
該行指，《三角洲行動》首階段會率先在內地推出個人電腦及手機遊戲版本，估計短期內將會進軍海外市場，目標是明年首季推出家用機版本，現時國內登記玩家人數逾4,000萬。
該行又預期此遊戲平均日活躍用戶約500萬，每月平均付費80元人民幣，新遊戲將會是騰訊邁向國際化另一里程碑，預期稍後推出的國際版，將進一步搶佔遊戲市場份額，重申「增持」評級及450元目標價不變，而騰訊明年預測市盈率(PE)13倍，估值吸引。
另外，建銀國際發表報告指，覆蓋的中國互聯網公司大多公布了勝預期的第二季盈利，雖然收入僅符合或低於預期。而美團(03690)的營收和盈利更雙雙超預期。該行觀察到，由於宏觀不確定性和消費者信心低迷，大多數公司的營收增長放緩。另一方面，由於持續的成本優化和效率提升；收入結構轉變；有所改善的競爭格局等因素，推動利潤率持續提高。大多數公司也更加重視以股票回購和/或股息形式實現股東的回報。
建銀國際預計，盈利能力增強的趨勢將在本年剩餘時間內持續下去，使互聯網公司能夠繼續向股東回報。中國互聯網行業目前的估值有吸引力，但在消費和經濟活動缺乏明確且廣泛的復甦趨勢的情況下，沒有看到即時催化劑。鑑於騰訊堅實的基本面、可持續的盈利增長以及微信生態系統的巨大變現潛力，騰訊是其確信首選。該行亦看好美團和攜程(09961)，它們受益於服務消費的結構性趨勢。雖然電商仍將是競爭最激烈的細分領域，但由於阿里巴巴(09988)具有吸引力的估值以及9月10日起納入港股通所帶來的潛在資金流入，認為阿里巴巴存在交易機會。