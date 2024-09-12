華為三摺手機逾539萬人預約　花旗：兩隱憂令出貨難樂觀

中國龍頭科企華為日前推出全球首款三摺疊手機Mate XT非凡大師，售價介乎19,999至23,999元人民幣，華為商城顯示，截至9月12日下午1時，預約人數已突破539萬人。但券商花旗預計，Mate XT今年的出貨量僅40萬至50萬部，主要原因是可能受到高昂價格、晶片和顯示器樽頸令供應受限。

除受累晶片和屏幕供應限制外，花旗於報告內指出，中國市場對標價超過1,600美元的超高端智慧型手機實際需求要少得多，認為這類手機市場佔有率的上升空間不大。

報告又提到，華為Mate XT展開後的屏幕尺寸達到10.2吋，機身重量298克較重，手機摺起後的厚度為12.8毫米，屏幕尺寸及摺起後厚度均比其他主流機型為大。

針對整體摺機市場，花旗指今年上半年的出貨量740萬部，按年上升45%，平均單價1,200美元，按年下跌2%。該行估計，今年全球摺機出貨量將達到2,080萬部，按年增幅14%，華為Mate XT上市有望帶動其他安卓廠商明年推出更多三摺手機。

此外，內媒報道引述群智諮詢副總經理兼首席分析師陳軍稱，基於目前的良率和供應鏈備貨情況，估計2024年華為三摺手機銷量僅20萬部。報道指據手機商消息，Mate XT前期備貨大約10萬部，具體銷量要視乎市場表現而定，因為三摺手機初期受成本、技術、良率等多方面的因素限制。