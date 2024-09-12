【多相】元朗站The YOHO Hub II連家具示範單位曝光

新鴻基地產（00016）旗下元朗站The YOHO Hub II，周四(12日)率先對傳媒開放5個連家具示範單位，全數均位於第6座18樓，包括4個3房戶及1個2房戶。

當中第6座18樓J室，實用面積639方呎，屬三房一套連開放式廚房間隔。單位布置以米色柔和色調為主軸，搭配淺色木家具，襯上淡綠色調家品，營造溫馨氛圍。單位層與層之間的高度約3米，客飯廳外連23方呎露台，外望元朗大馬路一帶。

該單位的開放式廚房，配備一系列家電，包括抽油煙機，電磁爐，蒸爐，洗衣乾衣機等。其中一個睡房靠窗位置擺放高架床，另一睡房則擺放單人床。位於走廊盡頭的主人睡房，外連工作平台，附連主人房浴室。

至於，第6座18樓D室，為實用面積462方呎的兩房單位。室內布置以杏色與啡色為主軸，配搭特色藝術擺，露台外望以內園景為主。廚房採開放式設計，浴室設有通風窗。

另外，第6座18樓F室，實用面積749方呎，屬三房一套連獨立廚房間隔。單位以深色調為主調。廚房設於大門左方，外連工作平台。客廳及飯廳四正，連接露台，設計師將其中一間睡房打造成書房。