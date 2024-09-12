傳內地要求車企將關鍵電動車技術留國內　原因係...

外媒引述知情人士稱，儘管中國汽車製造商在世界各地建廠，但中國當局強烈要求這些車企確保先進電動車技術留在國內。

知情人士稱，中國方面鼓勵汽車製造商向其外國工廠出口所謂的散裝套件(knock-down kit)，意味着將關鍵零件將在國內生產，然後送往目的地市場進行最終組裝。

報道又指，中國商務部7月與數十家車企舉行會議，要求他們不應在印度進行任何與汽車相關的投資。會議期間，商務部官員們告訴與會的製造商，不應盲目追隨趨勢或相信外國政府的投資邀約，並指這些通常都是對中國汽車制定或考慮制定貿易壁壘的國家。

報道指，商務部的指導方針要求關鍵生產應留在中國，可能會損害汽車製造商的全球化努力，同時也可能對那些吸引中國汽車製造商的歐洲國家造成打擊。原因是汽車製造商正在尋找新客戶，以抵銷激烈的競爭和國內銷售低迷對利潤所造成的影響。

外媒指，商務部沒有回應置評要求；比亞迪拒絕置評。