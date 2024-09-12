利奧坊系列聯同五大代理行推中秋置業優惠

韓家輝(左四)、馬泰陽(左三)、布少明(左二)、吳啟民(左一)、陳永傑(右三)、廖偉強(右一)

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊系列首5期自推出以來，售出2,068伙，套現逾127億元。其中，第4期利奧坊 ．壹隅交樓順利，現樓後陸續錄得成交。

五大代理行向項目買家送出優惠。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，市場普遍預計減息周期將至，減幅有機會增加，買家置業信心進一步轉強，一、二手交投均明顯加快。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽稱，現時租金回報持續上升，相信減息後會吸引部分租客「轉租為買」。利奧坊系列鄰近有多個大型商場，生活設施及配套齊全。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，政府積極搶人才，本港物業需求回升，一手市場更受惠，故看好年底前新盤交投。利奧坊．壹隅已屆現樓，租金回報有逾 3.5 厘。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，美國聯儲局將於下周中期議息，市場一致預期會減息，市場的信心會迅速恢復，將有利經濟復甦，預計不少買家及投資者都會加快入市步伐。

世紀21香港行政總裁吳啟民指，市場預期美國減息在即，供樓負擔有望減低 ，為供樓一族帶來喜訊，有助樓市氣氛逆轉。市場對市區盤的剛性需求殷切。