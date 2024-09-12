港府與杜拜討論金融業發展及合作空間

近年香港積極與中東發展商貿關係，阿聯酋駐香港總領事館在港舉辦的Invest in UAE Forum。據了解，財經事務及庫務局副局長陳浩濂在會上，與杜拜經濟發展公司投資推廣營運總監Mohamed Sharaf討論兩地金融業的發展，以及合作空間。

港府及杜拜均預期，隨着兩地金融科技領域發展愈趨成熟，雙方的合作會更加緊密，並將產生巨大的協同效應和大量業務合作的機遇。

陳浩濂指出，香港與杜拜的戰略合作夥伴關係還包括雙方在金融科技生態系統發展上的相互支持，例如雙方分別組團參加香港金融科技周和杜拜金融科技峰會，可以利用兩地市場的獨特優勢，促進充滿活力的金融科技生態，吸引全球人才和投資。

事實上，在過去一年，香港與杜拜金融上有愈來愈多的合作，尤其是金融科技領域。舉例指，在跨境支付方面，香港金融管理局和阿聯酋中央銀行，與另外3家中央銀行以及國際結算銀行創新樞紐正合作進行一個名為「多種央行數碼貨幣」(mBridge)的項目，研究批發型央行數碼貨幣的應用。

在私營企業層面，去年香港持牌保險科技公司OneDegree與杜拜保險公司(Dubai. Insurance Company)達成合作，前者為阿聯酋提供數碼資產保險服務，而雙方的數碼資產托管保險於周四(12日)獲得阿聯酋中央銀行批准於當地落戶。