深圳寫字樓改住宅掀熱潮　低價吸客反映內房急「撲水」

跟香港一河之隔的深圳，一手及二手樓價截至7月底止3年分別累挫7.9%及14.4%，甲廈空置率20%以上更早已被拿來當成經濟警號。內媒報道，深圳愈來愈多寫字樓改造的商辦公寓正以「低價」搶佔市場，業界稱，這反映房企急於「撲水」，也有打擊市場情緒之虞。

據報，羅湖布心多名地產經紀卯足全力向路人推銷某商辦公寓項目，說「同片區的住宅最低也要每方米5萬元人民幣(下同)(約每方呎5,090港元)。現在這裏的商辦公寓均價才兩萬元出頭，由於戶型小……租金年回報率絕對超過3厘，住宅連1.5厘都沒有」，「手裏有閒錢可以買一套商辦公寓，租金回報率很容易就能超過3厘，現在價格相當於小產權房(乏法律效力的物業)。」

此外，福田八卦嶺、南山塘朗、前海片區也傳商辦公寓低價求售，如靠近前海片區某項目，每方米約4.2萬元(約每方呎4,275港元)，幾乎是周邊住宅四至五折。

商辦公寓則可理解住寫字樓，好處是以較低成本住在市區，問題是多數產權僅40年、水電按商戶標準收費、且部分不通燃氣等。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，現時樓市低迷打擊投資需求，商辦公寓居住體驗欠佳等缺點就顯露出來，且由於供應多，跌價幅度會更大。李的說法，聽起來宛如香港納米樓抗跌力差。他擔心，商辦產品大幅打折恐令樓市情緒愈益低落。